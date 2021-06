Ecco la nuova Volkswagen Polo GTI: look aggressivo e ben 207 CV dal 2.0 turbo

Due mesi fa Volkswagen ha presentato la nuova Polo, ricco aggiornamento del modello datato 2017. Nell'annuncio mancava la vera stella della gamma, l'amatissima GTI. Oggi il produttore tedesco ci svela la nuova Polo GTI tramite una gustosa galleria di immagini.

Partiamo da una curiosità, l'annuncio inizialmente è arrivato tramite la pagina LinkedIn di Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen. Senza dubbio un modo inusuale di svelare una vettura.

Il facelift è evidente guardando i gruppi ottici, completamente ridisegnati all'anteriore e più ampi e massicci nel posteriore. Il tocco di pepe in più della GTI è evidenziato dai tradizionali particolari tinti in rosso acceso, dai doppi terminali di scarico e dalla griglia a nido d'ape con fari LED integrati; una soluzione simile a quella adottata dalla nuova Golf GTI. Completano il quadro gli specchietti e il tetto rifiniti in nero e i cerchioni in lega bicolore, che nascondono parzialmente i freni maggiorati dotati di grosse pinze rosse.

Sotto al cofano si trova un 2.0 TSI da 207 CV di potenza massima e 320 Nm di coppia, abbinato ad una trasmissione a doppia frizione a sette rapporti. Il grintoso turbo benzina permette alla compatta di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. La Polo GTI sarà inoltre dotata di guida autonoma di Livello 2, che include cruise control adattivo e sistema di mantenimento corsia fino a 130 km/h.

Gli interni presentano le novità già viste nel resto della gamma Polo aggiornata: display infotainment da 9,2 pollici e quadro strumenti digitale da 8 pollici. Il "rosso GTI" non si limita ad arricchire qualche particolare ma domina interamente la plancia, creando un interessante contrasto cromatico.