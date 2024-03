Nuova Volkswagen Jetta: ecco l'ammiraglia nelle ultime foto spia

Morto un Papa se ne fa un altro, ma se a morire è una berlina? Beh, il risultato non cambia. Allora ecco la nuova ammiraglia di Volkswagen. Già, perché ormai la Passat viene offerta solamente nella versione station wagon, rimangono così un vuoto da colmare e un segmento da mantenere (si spera) in vita. La soluzione? Una nuova Jetta.

Nelle ultime ore dal Circolo Polare Artico sono arrivate le prime foto spia di quella che dovrebbe diventare la nuova vettura di segmento D del brand tedesco. L'auto appare più camuffata che mai, nel senso che VW sembra abbia voluto ingannare i fotografi nascondendo alcuni dettagli, o suggerendo altri particolari che forse non saranno presenti poi nel modello finale; modello che dovrebbe essere svelato tra la fine del 2024 e l'inizio del nuovo anno. Ma se l'estetica può essere mascherata, non si può dire lo stesso delle dimensioni.

La Jetta per diventare un'ammiraglia, dopo il 'saluto' della Passat (domanda Passat in calo: sospesa la produzione ad Emden), è costretta ad allungarsi, e soprattutto a strizzare l'occhio verso un segmento maggiormente premium rispetto alla sua natura. Ricordiamo che la vettura attualmente è arrivata alla sua settima generazione, è apparsa per la prima volta sul mercato nel 1979 e non viene venduta sui mercati europei. Ma tutto potrebbe cambiare con il restyling che si cela sotto la livrea in vinile color nero (e con qualche 'finta' cromatura) presente nei leaks. Quindi, per il modello si prospetta anche un ritorno nel Vecchio Continente.

Tornando sulla vettura: i dettagli principali, oltre alle dimensioni maggiorate, riguardano gli specchietti, che vengono così spostati alla base dei montanti anteriori, mentre gli altri cambiamenti (secondo CarBuzz) sono tutti da prendere con le pinze. Riguardo ai motori, invece, in Europa la nuova Jetta dovrebbe essere proposta con varie soluzioni a benzina e diesel (Volkswagen: 'La prossima sarà l'ultima generazione di motori termici poi l'addio').

