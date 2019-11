Nuova Volkswagen ID. SPACE VIZZION elettrica: la GT spaziosa quanto un SUV

Questo 2019 è stato un anno chiave per Volkswagen, che non solo ha presentato la nuova Golf 8, anche e soprattutto la Volkswagen ID.3, prima elettrica di una nuova, grande famiglia. Una famiglia che verrà presto allargata dalla ID. Space Vizzion.

Parliamo di una nuova vettura a zero emissioni che il marchio tedesco ha mostrato in anteprima mondiale al Salone di Los Angeles, una Gran Turismo dallo spazio di un SUV che presto sarà commercializzata sia in Europa che in Nord America (USA e Canada). Costruita sull'ormai affidabile piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, questa nuova vettura (che segue le orme delle ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION, ID. BUGGY e ID. ROOMZZ) potrebbe vedere l'inizio della produzione seriale a fine 2021, ma cosa offre in termini pratici?

Partiamo da un Open Space flessibile da quattro o cinque posti, 586 litri di bagagliaio, due trazioni possibili (posteriore oppure 4MOTION), con uno o due motori elettrici. Al posteriore troviamo infatti un propulsore principale da 205 kW e 279 CV, con ben 550 Nm di coppia, mentre all'anteriore si aggiunge un motore da 75 kW e 102, con 150 Nm extra. Significa che la variante 4MOTION potrà erogare in combo 250 kW e 340 CV totali.

La capacità lorda della batteria sarà poi da 82 kWh, mentre quella netta di 77 kWh, questo si traduce in 590 km di autonomia WLTP (fino a), con una potenza di ricarica fino a 150 kW DC, sufficiente a riportare la carica all'80% in circa 30 minuti. Parlando di accelerazione, la 4MOTION percorre lo 0-100 km/h in 5,4 secondi, mentre la velocità massima raggiungibile è di 175 km/h.