Una nuova Volkswagen ID. sarà rivelata il 19 Novembre, è ufficiale

Volkswagen è una delle società che si è lanciata con più convinzione nel settore delle auto elettriche, presentando quest'anno ben due vetture: la hatchback ID.3 e il crossover ID.4. L'idea è quella di rincarare la dose, poiché la casa tedesca presenterà una nuova ID. il 19 Novembre.

Lo farà ad un evento privato, che si terrà un giorno prima dell'apertura di una mostra al Petersen Automotive Museum di Los Angeles, denominato "Building an Electric Future".

"Volkswagen ha collaborato con il Petersen Automotive Museum su una presentazione interattiva nuova di zecca, che mostrerà design e costruzione dei veicoli di domani." La curiosità è quindi molto alta per gli appassionati del settore, e Volkswagen ci ha tenuto a fare alcune precisazioni:"La mostra consisterà in cinque stanze. che mostreranno come è stata ingegnerizzata la piattaforma MEB, la varietà di modelli che ne verranno costruiti, l'eccezionale flessibilità insita nella natura della piattaforma, e il come le vetture verranno assemblate."

Coloro che accorreranno all'evento verranno coinvolti attivamente, tramite l'incorporazione di particolari feature in ogni stanza, e vedranno coi propri occhi le enormi sfide poste dall'industria dell'auto moderna, esplorando inoltre il come sarà guidare in futuro. "L'ultima stanza della presentazione concederà ai visitatori un'occhiata ad una vettura ID. concept, con focus sugli interni e sulle feature tecnologiche. Un video a supporto evidenzierà il modo in cui questo veicolo migliorerà l'esperienza alla guida del futuro."

Klaus Bischoff, Amministratore Delegato in Volkswagen, ha infine annunciato che:"Non c'è miglior opportunità per dare il via a questa incredibile presentazione, che con un'anteprima mondiale della nuova arrivata della famiglia ID."

Restate sintonizzati sulle nostre pagine, dunque, perché il 19 Novembre potremmo vedere cose molto interessanti. Prima però una piccola informazione: il CEO di VW Herbert Diess ha da poco dichiarato che "Tesla è un serio concorrente". Ne deduciamo che il produttore tedesco ha in mente piani molto seri sull'elettrificazione.