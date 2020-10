La nuova Volkswagen ID.5 fotografata al Nürburgring: è un crossover coupé elettrico

Dopo aver lanciato la nuova famiglia 100% elettrica ID con la ID.3, una hatchback "vecchia scuola", e il crossover ID.4, Volkswagen è pronta a fare un altro importante passo: presentare la ID.5.

Per molti si tratta di un'evoluzione assolutamente naturale, non solo per il nome progressivo ma anche per la scelta di segmento, sempre più richiesta insieme ai SUV/Crossover: la ID.5 sarà un crossover coupé a tutti gli effetti, con una carrozzeria dal design muscoloso e accattivante ma comunque con un'altezza da terra abbastanza contenuta.

In via ufficiale sappiamo ancora poco, sembra però che gli stabilimenti tedeschi di Volkswagen siano già pronti a produrre in serie la vettura - della quale esistono già dei muletti test in circolazione, come potete vedere dalle immagini. La foto, pubblicata da Autoevolution, è stata scattata sul circuito del Nürburgring, là dove Volkswagen sta portando avanti le prove finali del modello prima di dare il via alla produzione seriale.

Il debutto commerciale? Quasi certamente nel 2021, con potenze che andranno da 200 a 300 CV, con singolo oppure doppio motore con trazione integrale. Mistero anche per quanto riguarda le batterie, anche se quasi certamente avremo in line-up una capiente variante da 82 kWh. Come prezzi dovremmo stare in linea con la ID.4, forse qualcosina in più ma è ancora presto per dirlo.