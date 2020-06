La nuova Volkswagen ID.4 senza veli: il crossover elettrico nella sua forma finale

Sapete cos'è un "leak"? È un'informazione che finisce in pasto al pubblico prima che una fonte ufficiale (un governo o un'azienda per esempio) lo abbia effettivamente deciso. È il caso delle fotografie arrivate oggi dalla Cina, con la nuova Volkswagen ID.4 in bella mostra senza veli, in tutto il suo muscoloso ed elettrico splendore.

Della Volkswagen ID.4 abbiamo parlato già molto in passato, quelle presenti in pagina non sono neppure le prime fotografie che ritraggono il crossover elettrico tedesco, eppure oggi abbiamo la possibilità di vedere l'auto senza livree camouflage, senza orpelli vari o altro. Abbiamo davanti a noi la ID.4 nella sua forma finale, quella che arriverà nelle concessionarie europee ma anche americane, ricordiamo infatti che sarà la prima auto della famiglia ID di Volkswagen a sbarcare negli USA, la più piccola ID.3 rimarrà esclusiva europea.

Della scheda tecnica sappiamo ancora poco, le informazioni preliminari giunte sul web parlano di 500 km di autonomia secondo lo standard WLTP e un doppio motore in grado di offrire oltre 300 CV di potenza e una trazione All-Wheel Drive. Non vediamo davvero l'ora che Volkswagen presenti la vettura in via ufficiale, nella speranza che nel frattempo siano ripartiti anche gli eventi dal vivo... nel frattempo in estate partiranno le prime consegne della ID.3. (Foto: CarNewsChina)