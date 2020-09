Con la nuova Volkswagen ID.4 tre anni di ricariche veloci gratuite?

Ricordate cosa si è inventata Tesla al debutto commerciale della Model S? Ricariche gratuite e illimitate presso i Supercharger per tutti i clienti che ne compravano una, una svolta epocale per molti fortunati dell’epoca. Le cose poi sono cambiate, ora però Volkswagen in qualche modo vuole seguire più o meno quelle orme...

Il marchio tedesco sta per giocare una delle sue carte migliori in ambito elettrico: sta infatti per uscire in Europa e soprattutto in Nord America la nuova Volkswagen ID.4, SUV/Crossover 100% elettrico che potrebbe vendere davvero tanto negli Stati Uniti. Per aumentare ulteriormente i volumi di vendita VW sta pensando di offrire ai suoi clienti ben tre anni di ricariche veloci gratuite.



Certo Volkswagen non ha una rete di ricarica proprietaria come Tesla, si appoggerà però a Electrify America, brand che possiede negli USA già 470 stazioni funzionanti con oltre 2.000 punti di ricarica. La società inoltre sta costruendo nuove stazioni, puntando ad arrivare a 800 con 3.500 punti di ricarica entro la fine del 2021. Alcune delle colonnine EA inoltre riescono a raggiungere addirittura i 350 kW di potenza, anche se questo riguarderà poco la ID.4 poiché potrà caricare con picchi massimi di 150 kW, non di più.



Si intensifica dunque la sfida con Tesla, che negli Stati Uniti ha 800 stazioni di ricarica V2 (con potenze in linea con quelle della ID.4), una rete che Electrify America vuole raggiungere e sorpassare entro i primi mesi del 2024. Speriamo di avere ricariche gratuite anche in Europa...