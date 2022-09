Disponibile la Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION: arriva la trazione integrale sulla ID.4 Pro

Volkswagen espande la gamma della sua ottima ID.4 con il lancio della nuova ID.4 Pro 4MOTION, che come già il nome suggerisce offre ai clienti la trazione integrale.

Al pari delle Tesla Dual Motor, anche la nuova Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION vanta un motore elettrico per ogni asse. Quello posteriore garantisce la trazione in ogni situazione, mentre quello anteriore interviene solo quanto è necessario. Il propulsore principale (sincrono a magneti permanenti PSM) sull'asse posteriore eroga da solo 150 kW/204 CV di potenza, pesa appena 90 kg ed è famoso per la sua efficienza, superiore al 90% nella maggior parte delle situazioni. All'anteriore opera invece un motore asincrono ASM estremamente compatto da 80 kW/109 CV che pesa circa 60 kg.

Con la trazione integrale a due motori non è presente alcun collegamento meccanico fra i due assi, tramite albero cardanico, frizione o differenziale. Questo permette al sistema della ID.4 Pro 4MOTION di agire in maniera rapida ed efficiente, abbiamo infatti una vettura che accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h. Secondo lo standard WLTP, nuova ID.4 Pro 4MOTION consuma 17,0 kWh/100 km.

Tenendo conto della batteria da 77 kWh netti montata nella vettura, la ID.4 Pro 4MOTION promette fino a 450 km reali con una singola carica (513 km WLTP). Volkswagen inoltre garantisce che la batteria manterrà almeno il 70% della sua capacità originale dopo 8 anni o 160.000 km. Batteria che si ricarica a 11 kW presso le colonnine AC, fino a 135 kW in DC, significa che bastano 36 minuti a portare la carica dal 5% all'80% presso le stazioni Fast Charge (l'ultimo update della ID.4 migliora autonomia e velocità di ricarica).

Nuova Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION parte da 57.600 euro, giusto 2.900 euro in più rispetto alla ID.4 Pro Performance, 4.000 euro in meno della ID.4 GTX 4MOTION (proviamo la nuova Volkswagen ID.4 GTX).