Nuova Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 2022: arriva la trazione integrale con doppio motore

Volkswagen ha aggiornato la gamma della sua ID.4, aggiungendo alla line-up la nuova ID.4 Pro 4MOTION a trazione integrale. A livello di potenza la vettura offre fino a 195 kW/265 CV.

La trazione integrale di questo modello è possibile grazie a un secondo motore elettrico installato sull'asse anteriore. In Italia la nuova Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION da 195 kW/265 CV sarà disponibile a partire da 56.500 euro. Il doppio motore e la trazione integrale rende poi più facile il traino di piccoli rimorchi da trasporto o da barca. Il peso massimo rimorchiabile della ID.4 Pro 4MOTION aumenta di 200 kg rispetto alla Pro Performance, arrivando a 1.400 kg per una pendenza dell'8% (in frenata).

I due motori spingono la vettura da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, con la trazione che arriva principalmente dal motore sincrono a magneti permanenti con pulse inverter situato sull'asse posteriore - che da solo eroga 150 kW. Anche il motore anteriore ha un pulse inverter ed eroga 80 kW. La batteria in dotazione invece è da 77 kWh e promette fino a 514 km di autonomia WLTP. La velocità massima è limitata a 180 km/h come per la ID.4 GTX 4MOTION che vedete nella galleria in basso (la ID.4 GTX è nel Guinness World Record). La potenza di ricarica invece si ferma a 135 kW.



Oer saperne di più trovate al link che segue la nostra prova della nuova Volkswagen ID.4 GTX 2022.