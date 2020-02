La nuova Volkswagen ID.4 elettrica fotografata sulla neve, durante test invernali

Mentre l'Europa attende le prime consegne della nuova Volkswagen ID.3, negli USA si aspetta con ansia il debutto ufficiale della Volkswagen ID.4, elettrica dalle dimensioni maggiori che ovviamente vedremo anche nel vecchio continente.

Al di là dell'oceano la curiosità è maggiore poiché sarà la prima vettura 100% elettrica della famiglia ID venduta da Volkswagen negli USA, la ID.3 infatti resterà esclusiva europea. Ma come sarà la ID.4 nella sua forma finale? Volkswagen ha tempo fa presentato alcune immagini preliminari, ora però siamo in grado - grazie ai colleghi di InsideEVs USA - di vedere un prototipo sulla neve, intento a svolgere dei tradizionali test invernali.

Si tratta di un crossover in piena regola, che in termini di dimensioni va a posizionarsi tra una Tiguan tradizionale e una Tiguan Allspace ma con un passo leggermente superiore - grazie al minore ingombro del cofano anteriore, che non deve ospitare un motore termico. Come risultante, abbiamo più spazio interno destinato all'abitabilità dei passeggeri. Basata sulla piattaforma MEB di Volkswagen, la ID.4 dovrebbe avere anche un'opzione All-wheel Drive e una velocità di ricarica da 125/150 kW, il che non è male per un'auto che mira alla "fascia media" del mercato elettrico, posizionandosi probabilmente al di sotto dei 45.000 euro.