Nuova Volkswagen ID.3 con noleggio ID.eal: anticipo 0, nessuna penale, tutto incluso

La nuova Volkswagen ID.3 provata in anteprima nel mese di luglio è ora pronta per arrivare sulle strade italiane. Oltre all’acquisto, il brand tedesco ha pensato anche al noleggio ID.eal senza anticipo e con estinzione anticipata senza penali dopo 6 mesi.

Per conoscere nuova Volkswagen ID.3 avete un’occasione imperdibile: il 23 e il 24 settembre si terrà un nuovo Open Weekend presso le concessionarie Volkswagen. Avrete la possibilità di ammirare dal vivo la nuova ID.3 e conoscere in dettaglio il noleggio ID.eal pensato per il lancio italiano della vettura.

Questa nuova formula pensata per il cliente privato prevede anticipo zero e una rata mensile da 449 euro tutto incluso. Le condizioni contrattuali sono estremamente flessibili in relazione al periodo di utilizzo, ovvero dopo 6 mesi è possibile chiudere anticipatamente il contratto senza pagare alcuna penale, magari scegliendo un’altra Volkswagen.

Di base il noleggio ID.eal ha una durata di 24 mesi, come detto poco sopra però è possibile uscire senza penali già dopo il sesto mese. ID.eal comprende copertura Kasko, furto, incendio e cristalli, RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria, insomma un pacchetto “senza pensieri” che vi permette di guidare subito una ID.3.

Per saperne di più: cosa cambia fra la nuova Volkswagen ID.3 e la precedente, abbiamo visto le due auto una accanto all'altra.