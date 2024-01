Nuova Volkswagen ID.2, produzione di massa solo dal 2026: la low cost si fa attendere

Vi stiamo ultimamente parlando molto spesso delle prossima Volkswagen id.2, la city car tedesca che, con il suo prezzo, dovrebbe tentare di scalzare la concorrenza low cost cinese e dei gruppi concorrenti. Attorno a questo progetto è riposta una grande attenzione e sembra che la sua messa in commercio segua questa stessa logica.

Volkswagen id.2 sarà un ritorno al passato, grazie alla reintroduzione dei tasti fisici, un po' a dare uno schiaffo a tutti questi display che ormai hanno invaso tutti i tipi di veicoli, dai più piccoli ai più grandi.

Tuttavia, Kai Grünitz, membro del consiglio di amministrazione VW per lo sviluppo ha dichiarato che "originariamente la ID.2 avrebbe dovuto costare addirittura meno di 24.000 euro, ma ora non è più così. Nel frattempo i prezzi delle materie prime sono aumentati notevolmente e c'è anche l'inflazione"

Non molto rassicuranti queste parole; anche se, post porre la produzione di un mezzo può avere ricadute non solo sull'inflazione corrente, bensì essere solo una mossa in virtù delle aspettative future riguardo all'inflazione di domani. Insomma, calcoli aziendali interni che in questa sede non tratteremo.

Tuttavia, il quotidiano tedesco Handelsblatt , ha riferito a novembre di altri quattro modelli elettrici cinesi con una fascia di prezzo compresa tra 18.000 e 22.000 euro, che saranno lanciati sul mercato a partire dal 2026 assieme proprio alla nuova Volkswagen id.2. Chissà se la concorrenza questa volta favorirà il gruppo tedesco. Nel frattempo vi lasciamo il teaser della prossimo Volkswagen id.2.