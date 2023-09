Nuova Volkswagen Golf svelata in anteprima: ecco come sarà

Una foto non camuffata della Volkswagen Golf 2024 è trapelata online, anticipando la sua presentazione nei prossimi mesi e le consegne previste per l'anno successivo. Il nuovo design potrebbe essere influenzato dalla nuova Volkswagen Passat station Wagon.

Questa unica immagine (che trovate in fondo all'articolo) è stata pubblicata su Instagram dal profilo @Cochespias1 e sembra essere stata scattata durante un evento mediatico di anteprima. Si prevede che la Golf 2024 sarà ufficialmente presentata nei prossimi mesi prima di arrivare nei concessionari l'anno prossimo.

Il restyling della Golf potrebbe estendere il ciclo di vita dell'attuale Golf "Mk8" per far fronte al gap temporale che prederà il lancio di un successore (Mk9) completamente elettrico, programmato per il 2028. Questa mossa fa parte della strategia di Volkswagen per allinearsi con la transizione verso una gamma europea completamente elettrica entro il 2033 (ecco il concept di una nuova GTI elettrica).

La foto della Golf mostra il modello R-Line con un paraurti anteriore sportivo. Le versioni standard della Golf adotteranno una fascia anteriore con un aspetto più "sorridente" e delicato. Le modifiche estetiche includono fari più sottili rispetto al modello attuale, insieme a una grafica rivista per i fanali posteriori a LED e paraurti ottimizzati a tale scopo.

Per quanto riguarda gli interni, si prevede che la Golf riceverà un nuovo schermo touchscreen indipendente da 12,9 pollici, più grande rispetto all'attuale da 10 pollici, simile a quello utilizzato nei modelli Tiguan e Passat. Questo nuovo touchscreen dovrebbe offrire un software più reattivo e un layout più user-friendly.

Per quanto riguarda i modelli ibridi plug-in, si prevede che passeranno da un motore a benzina turbo da 1,4 litri all'attuale versione da 1,5 litri con un motore elettrico di nuova generazione e un pacchetto elettronico aggiornato.

La gamma ibrida metterà a disposizione due versioni: la eHybrid standard, da 158 kW, e la variante "hot hatch" Golf GTE da ben 191 kW. Inoltre, sarà prevista una batteria di maggior capacità, che dovrebbe estendere l'autonomia elettrica fino a 100 km con una singola carica, migliorando notevolmente la capacità di guida completamente elettrica del veicolo.