La nuova Volkswagen Golf R in arrivo: i nuovi render

Era il 2003, nella quarta generazione di Golf la "R32" scavalca la leggendaria "GTI" divenendo il punto di riferimento in quanto a sportività. Da allora Volkswagen ha continuato a sfornare la versione R per ogni generazione della compatta regina delle vendite.

Il brand "R" è diventato simbolo della sportività Volkswagen: il pacchetto estetico R-Line è disponibile su gran parte della gamma e recentemente hanno debuttato Arteon R (inclusa la variante Shooting Brake), Touareg R e l'appena presentata Tiguan R.

Nessuna sorpresa quindi per l'arrivo di una Golf R di ottava generazione. Prevista per fine 2020 e ancora non svelata ufficialmente, per immaginarla ci vengono in aiuto i render realizzati da KDesign AG. L'artista indipendente è presumibilmente partito dalla versione R-Line, arricchendola con i tratti distintivi appartenenti alla recente gamma "R": un paraurti anteriore più sportivo dall'aspetto massiccio e scultoreo, quattro terminali di scarico, cerchioni dal design esclusivo e pinze dei freni verniciate.

La Golf R sarà equipaggiata con motore 2 litri turbo capace di erogare 330 CV di potenza e 420 Nm di coppia, stesso propulsore di Tiguan R e Arteon R. Secondo alcune voci di corridoio la Golf R di ottava generazione avrebbe dovuto montare un 5 cilindri turbo preso in prestito da Audi, gli appassionati che confidano nell'arrivo di una Golf R estrema dovranno attendere ancora. (Crediti immagini: KDesign AG)