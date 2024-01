Nuova Volkswagen Golf, addio al cambio manuale: il modello 2024 sarà solo automatico

A quanto pare il mito Volkswagen Golf nella sua nuova versione dovrà dire addio al cambio manuale. Una nuova era, dunque, per lo storico modello tedesco amato in tutto il mondo. A partire dal 2024 (anche nelle versioni GTI e R) sarà disponibile esclusivamente la trasmissione automatica. Ecco perché...

L'esclusiva è stata lanciata il 9 gennaio 2024 dal sito americano Motor1, in una sorta di rassegna stampa di natura automobilistica tenuta dal giornalista Adrian Padeanu. Il primo punto ha riguardato questa volta proprio la notizia della nuova Volkswagen Golf 2024, svelata in anteprima attraverso una nuova immagine.

"Volkswagen Golf GTI Facelift perde il cambio manuale" recita il titolo della news, poi ecco il racconto personale di Padeanu (che avrebbe saputo della notizia in prima persona) quando al CES 2024 di Las Vegas sarebbe stato informato da Automotive News Europe dell'intenzione di Volkswagen di abbandonare il cambio manuale per il suo modello. A quanto pare, dietro tale scelta, si celerebbe una: "Il capo dello sviluppo VW - scrive Padeanu - Kai Grünitz ha spiegato perché non sarà più possibile cambiare manualmente sulle Golf. La ragione principale riguarderebbe le normative sulle emissioni".Infatti, la decisione di abbandonare il tradizionale cambio manuale sarebbe stata presa alle prime battute del regolamento Euro7; ovvero quando questo, scrive Padeanu, "era decisamente più severo". Comunque sia, adesso sembrerebbe esser definitivo: addio cambio manuale, almeno per Volkswagen Golf ( Nuova Volkswagen Golf 2024, svelata la firma luminosa ). E adesso si attende un ulteriore sviluppo, anche più doloroso di dover vedere il pedale della frizione sparire. Infatti, con la sola opzione del cambio automatico, il prezzo della nuova generazione del modello tedesco