Nuova Volkswagen Golf 8 GTI e GTI TCR fino a 290 CV: arrivo nel 2020

La scorsa settimana è stata svelata al mondo, dopo mesi di grande attesa, la nuova Volkswagen Golf 8. Parliamo certamente della generazione più tecnologicamente avanzata in 45 anni di storia, molti appassionati però hanno storto il naso per i 5 motori ibridi a listino. Per loro arriverà la variante GTI nel 2020.

Fra le nuove varianti esiste anche la potente GTE da ben 245 CV, che ricalca le prestazioni della "vecchia" Golf 7 GTI Performance, per i puristi del settore però in una Golf sportiva non può esistere un motore elettrico. Proprio per questo motivo la società tedesca starebbe lavorando a una variante di Golf 8 GTI da lanciare nel 2020, stesso anno in cui dovremmo vedere una nuova GTI TCR, una GTD alimentata a gasolio e una R con trazione All-Wheel Drive.

Gli appassionati della velocità avranno dunque di che discutere nei mesi a venire, al di là delle polemiche riguardanti i motori ibridi del nuovo listino. Certo di tutte queste varianti non abbiamo ancora nessuna prova reale, X-Tomi Design ha così provato a renderizzare la nuova Golf 8 GTI partendo proprio dalla versione standard appena presentata. A livello di caratteristiche questa nuova versione dovrebbe presentarsi sul mercato con un motore 2.0 TSI che vada appena oltre i 250 CV, mentre la versione GTI TCR dovrebbe essere di poco al di sotto dei 290 CV.