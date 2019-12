La nuova Volkswagen Golf 8 conquista le 5 Stelle Euro NCAP: il video

Importanti novità ci arrivano dal sito ufficiale di Euro NCAP, l’ente europeo incaricato di testare la sicurezza delle auto in arrivo sul mercato. È stata infatti provata la nuova Volkswagen Golf 8, una delle vetture più attese del 2020.

La nuova auto tedesca è riuscita nell’intento di guadagnare le canoniche 5 Stelle, il massimo riconoscimento Euro NCAP, ottenendo inoltre interessanti punteggi nelle singole categoria. A sorprendere è soprattutto il valore della sicurezza relativa agli occupanti adulti, che ha toccato quota 95%, siamo dunque a un passo dalla perfezione, in linea con molte vetture premium del mercato.

Nella protezione degli occupanti bambini arriviamo all’89%, mentre si scende ulteriormente guardando agli utenti vulnerabili della strada, 76%, e ai sistemi di assistenza alla guida (accorpati sotto la dicitura Safety Assist), a quota 78%.

Nella medesima fascia di prezzo è davvero difficile fare di meglio, bisogna andare su una categoria superiore (e mettere mano a portafogli più sostanziosi) per ottenere una sicurezza ancora più alta, con ancora più ADAS e Airbag. Un’altra buona notizia per i futuri possessori della nuova Golf 8 è la presenza di serie di moltissimi dispositivi di sicurezza, dal Lane Assist alla Frenata Automatica d’Emergenza, che interviene rilevando sia pedoni che ciclisti, in ambito urbano ed extraurbano.