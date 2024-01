Nuova Volkswagen Golf 2024 ufficialmente svelata: l'ibrido ha ora 100km di autonomia

E' stata ufficialmente svelata la nuova Volkswagen Golf 2024, già ribattezzata versione 8,5. Non si tratta di una nuova generazione ma di un restyling importante, in vista poi di un futuro che sarà quasi sicuramente full electric.

Dopo le numerose immagini leak della Volkswagen Golf 2024 emerse online negli scorsi giorni, si alza definitivamente il sipario su quella che resta una delle auto più amate di sempre, nonostante il calo di vendite nel 2023.



“La Golf è ormai da mezzo secolo il cuore del marchio Volkswagen, offrendo mobilità accessibile a tutti al più alto livello tecnico. Questo è esattamente ciò su cui stiamo lavorando con la nuova fase evolutiva: con efficienza, comfort e qualità ancora più elevati e un nuovo concetto di comando. La Golf non può essere migliore di così”, ha commentato Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen Passenger Cars.



La nuova Golf arriverà la prossima estate, e manterrà le motorizzazioni a combustione interna, a cominciare da un 1.5 benzina mild hybrid 48 V che è stato aggiornato con una batteria da 19,7 kWh contro i 10,6 precedenti, un dato fra i migliori della categoria. L'autonomia in solo elettrico salirà quindi fino a 100 km, e nel contempo la ricarica diverrà più veloce passano da 3,6 kW a 11 kW con accesso alle colonnine Fast Charge.



L'ibrida plug-in è presente in due versioni, leggasi l'eHybrid con 204 cavalli e la Gte da 272 CV, la Golf più potente in gamma. Arriverà poi nella seconda parte dell'anno la R 2024 e la Gti, quest'ultima con in dote con 265 cavalli, quindi 20 in più rispetto al modello attuale, abbinati ad un cambio che non sarà più manuale ma solo Dsg doppia frizione a 7 rapporti. Ricordiamo che questa sarà l'ultima Gti a combustione interna, prima dell'arrivo dell'elettrica prevista dal 2026.



Esteticamente la Golf 2024 rimane se stessa, non snaturandosi, e le differenze rispetto alla serie precedente sono minime; dettagli comunque che spiccano, a cominciare dalla nuova firma luminosa, sia anteriore che posteriore. Spazio anche all'opzione con la barra trasversale luminosa che illumina la calandra e il logo VW, prima volta di Volkswagen in Europa.



L'abitacolo non prevede, anche in questo caso, grandi cambiamenti, ma fa bella mostra di se la piattaforma modulare di quarta generazione Mib4. Il touchscreen “base” è di 10,4 pollici, aggiunto a quello superiore con uno schermo da 12,9, oltre al Digital Cockpit Pro dietro al volante da 10,2 pollici.



Il sistema infotainment è stato completamente rivisto, con una grafica che permette delle funzioni più intuitive e soprattutto una rapidità di risposta come mai vista prima. Presente tra l'altro anche l'implementazione dell'IA, con un sistema di riconoscimento e analisi del linguaggio basato su ChatGPT.



Per quanto riguarda i prezzi, infine, Volkswagen non li ha ancora comunicati ufficialmente ma non dovrebbero discostarsi di molto dal listino attuale, con una base di partenza attorno ai 30mila euro. Da segnalare anche la presenza della versione Variant.