Ecco la nuova VOGE ER 10, moto elettrica dal costo ridotto che sarà a EICMA 2019

Di recente abbiamo parlato di Sur Ron e di una sua moto elettrica perché capace di battere le rivali a benzina in una gara Hare Scramble, oggi arriva una nuova stradale elettrica sotto il nome di VOGE ER 10.

Negli ultimi due anni la stessa Sur Ron ha mostrato al pubblico vari prototipi, raccolti poi sotto il nome di Sur Ron White Ghost, una moto elettrica in grado di toccare i 100 km/h e rappresentare il perfetto anello di congiunzione fra una moto di grossa potenza e un maxi scooter. Oggi la stessa azienda, che ha "scaricato" la produzione a una compagnia chiamata Loncin Motors, ha presentato l'accattivante VOGE ER 10, la versione di produzione di quel prototipo.

Parliamo di un veicolo a due ruote raffreddato a liquido con motore da 6 kW (8 CV), che può però raggiungere un picco di potenza di ben 14 kW (18,7 CV). La coppia, subito disponibile, è invece pari a 42 Nm, che spinge fino a una velocità massima di 100 km/h come anticipavamo sopra - siamo dunque un gradino sopra la Sur Ron beerai (Firefly), che può raggiungere i 72 km/h.

La batteria, quasi certamente non rimovibile ma compresa nella scocca, può immagazzinare 4,2 kWh senza occupare troppo spazio grazie ai suoi 60 V e alla sua architettura a 70 Ah. Questo permette alla moto di viaggiare per 100 km con una singola carica, anche se l'azienda dichiara 120 km andando a 30 km/h (in città, dunque). La VOGE ER 10 pesa in tutto 115 kg, 29 dei quali sono solo batteria, e dovrebbe costare circa 4.750 dollari al cambio (circa 4.300 euro). Sarà probabilmente mostrata alla prossima edizione dell'EICMA di Milano, in programma dal 7 al 10 novembre.