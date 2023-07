Nuova versione sportiva della CUPRA Born in arrivo? Le foto del prototipo

CUPRA Born sta riscontrando un notevole successo: nel 2023 CUPRA ha quadruplicato le vendite della Born posizionandosi in una fascia di consumo che sembra trovare apprezzamento tra i guidatori. Adesso pare che la casa automobilistica stia lavorando a un piccolo restyling.

Anche se sembra un po' troppo presto per una riprogettazione, CUPRA sta chiaramente ripensando l'aspetto della Born. I colleghi di Motor1.com hanno analizzato un modello camuffato utilizzato per le prove. Le modifiche sembrano concentrarsi soprattutto sul paraurti anteriore. Qui si notano nuove prese d'aria verticali spinte agli angoli del paraurti. Queste nuove lamelle sembrano fare da cornice per una griglia rimodellata, creando un aspetto più dinamico ed emozionante del frontale.

Queste modifiche estetiche probabilmente servono anche per migliorare l'efficienza aerodinamica e di conseguenza le performance del veicolo. La ricerca di un design più affilato e distintivo è una strategia comune tra i produttori automobilistici per mantenere un appeal costante dei clienti e restare competitivi sul mercato, un po' come è stato fatto con la versione speciale di CUPRA Born denominata: impulse.

Le foto mostrano anche una mimetizzazione nella parte posteriore della CUPRA Born, che copre una porzione centrale in mezzo ai fanali. Al momento, non è chiaro cosa voglia nasconderci il marchio... Spiccano inoltre la presenza di strani sensori sui cappucci centrali delle ruote e un segno in grassetto sul portello con la scritta "Bremsen Test" che, in tedesco, si traduce con "Test Freni".

Indubbiamente dovremo attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di CUPRA per scoprire quali sono esattamente i piani per la Born. Tuttavia, le foto e i dettagli emersi fino ad ora stuzzicano la curiosità degli appassionati di auto elettriche, lasciando aperte le possibilità per una variante più performante e avvincente di questa berlina a zero emissioni.