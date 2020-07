Nuova Velocifero Beach MAD, la moto elettrica da spiaggia con ruote fat

Sognate una nuova moto elettrica che sia futuristica dal faro anteriore fino al parafango posteriore? Date un'occhiata alla nuova Velocifero Beach MAD appena presentata al Bangkok International Motor Show, che potrebbe fare al caso vostro.

Parliamo di un'agile moto elettrica (qui cinque moto elettriche da acquistare sotto i 9.000 euro con i nuovi Bonus 2020) con ruote fat pensata per utilizzi estremi, anche sulla sabbia del deserto o le spiagge americane. Di fatto è una vera e propria dune buggy su due ruote, capace di "seguirvi ovunque" così come dichiara il claim ufficiale dell'azienda.

Guardando alla scheda tecnica, la nuova Velocifero Beach MAD vanta un motore elettrico da 2 kW di potenza continua, capace di raggiungere i 60 km/h; non è dunque un fulmine e si posiziona fra un 50cc e un 125cc, può però essere la compagna ideale per uscite fuori porta in territori angusti e sabbiosi.

Certo tutta la sua agilità paga lo scotto di una batteria non molto grande, capace di farvi percorrere fra i 60 e i 70 km di strada. Questa configurazione però riesce a mantenere sotto controllo il peso, di appena 90 kg. Purtroppo non conosciamo ancora prezzi e disponibilità nei vari mercati del mondo, se state cercando una moto elettrica per divertirvi senza fronzoli però continuate a tenere questo modello d'occhio... Di sicuro, in ogni caso, non vi darà problemi in Germania, dove si vogliono bloccare le moto rumorose nei weekend.