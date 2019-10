Nuova Toyota Yaris ibrida: tecnologia e sicurezza in meno di 4 metri

Toyota ha diversi best seller nella sua line-up europea, uno di questi è certamente la Toyota Yaris, che ora si aggiorna per stabilire "nuovi standard nel segmento B".

Il rinnovamento inizia dalle fondamenta, infatti la nuova Yaris è costruita sulla piattaforma Toyota New Global Architecture TNGA-B, pensata appositamente per modelli compatti di nuova generazione. La vettura infatti rimane al di sotto dei 4 metri, nonostante questo però lo spazio interno non è mai sacrificato.

Sotto il cofano poi troviamo un motore Hybrid Dynamic Force 1.5L con sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione, che permette di circolare in città a zero emissioni "per l'80% del tempo di percorrenza".

Presenti a bordo anche diversi sistemi di assistenza alla guida di serie, pensiamo al Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA, presi in prestito da categorie di veicoli superiori. La nuova Yaris è poi la prima vettura compatta a introdurre un airbag centrale, molto utile in caso di impatto laterale. Abbiamo dunque a che fare con una Toyota Yaris totalmente rinnovata, disponibile all'acquisto in Italia da giugno 2020. Lanciata sul mercato nell'ormai lontano 1999, la piccola di casa Toyota è riuscita a vendere a oggi circa un milione di unità, un numero che crescerà certamente dopo l'arrivo di questa nuova versione aggiornata.