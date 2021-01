Nuova Toyota Yaris Hybrid in promozione per tutto gennaio: i dettagli

Prendere una nuova Panda Hybrid a gennaio 2021 significa poter spendere appena 8.400 euro grazie alle promozioni Fiat, non è però la sola auto in offerta. Fino al 31/01 anche la nuova Yaris Hybrid si prende in sconto.

Toyota propone Yaris Hybrid Active 1.5 5 porte a 17.300 euro (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), prezzo chiavi in mano valido con Hybrid Bonus e in caso di ecoincentivo statale. Senza ecoincentivo statale, ma solo con Hybrid Bonus, il prezzo chiavi in mano diventa 18.800 euro (sempre esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA).

Come anticipato sopra, la promozione è valida solo con contratti sottoscritti entro il 31/01/2021 e vetture immatricolate entro il 31/05/2021, in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa. Ricordiamo che dall’1 gennaio, e fino al prossimo 30 giugno 2021, è attivo il contributo di 1.500 euro sui veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni di categoria M1, a fronte di rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore a Euro 6, immatricolati prima dell’1 gennaio 2011.

Nuova Yaris Hybrid si può anche finanziare direttamente con Toyota, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina della promozione.