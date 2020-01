Ecco la nuova Toyota Yaris GR 2020: 257 CV e trazione AWD

La Toyota Yaris è certamente famosa per essere una tranquilla e conveniente city car senza troppi fronzoli, gli appassionati della pista però sanno come bastino due lettere accanto al nome per trasformare del tutto l'esperienza di guida: ecco a voi infatti la nuova Toyota Yaris GR 2020.

Rivale agguerrita dell'ottima Ford Fiesta ST, la nuova Yaris GR si presenta con il motore tre cilindri più potente del mercato: un 1.6 litri turbo in grado di erogare ben 257 CV, con 360 Nm di coppia. Una forza trasmessa a entrambi gli assi da un cambio manuale a 6 rapporti, è stata infatti aggiunta la trazione AWD rispetto al passato, che gestisce un peso che non va oltre i 1.280 kg.

Tutto questo si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in meno di cinque secondi e mezzo, per una velocità massima dichiarata di 230 km/h. Parliamo di fatto di un piccolo bolide compatto, con il tetto ribassato di 91 millimetri e la trazione integrale che lo aiuta a rimanere saldo sull'asfalto in qualsiasi condizione.

Inoltre è possibile cambiare la distribuzione della coppia grazie a un selettore e a diverse modalità: con la Normal la coppia è divisa 60:40, in Sport passiamo a 30:70, così che la guida sia ancora più divertente. In Track Mode invece la coppia è suddivisa in maniera uniforme sui due assi. Ma parliamo di prezzi: in Giappone, al cambio, la nuova Yaris GR è proposta a circa 32.000 euro nella sua variante First Edition, mentre con la High Performance First Edition (che aggiunge alcuni elementi sportivi ma lascia invariata la potenza) si arriva a circa 37.000 euro.