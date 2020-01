La nuova Toyota Yaris GR 2020 vista da vicino: il video da Tokyo

Nelle ultime settimane il nostro cuore da appassionati ha battuto quasi solo per lei, la nuova Toyota Yaris GR 2020, un piccolo diavolo che ha fatto spalancare la mascella a molti.

E il tutto solo con le immagini promozionali rilasciate da Toyota. Oggi siamo invece in grado di vedere la Toyota Yaris GR 2020 "da vicino", grazie a un filmato girato al Salone di Tokyo 2020. Due minuti e mezzo di puro piacere, che ci permettono di vedere anche l'abitacolo della sportiva; un tour a 360 gradi che ci dà una panoramica completa dell'auto che finirà in vendita - purtroppo con cifre che potrebbero sfiorare i 40.000 euro in Europa.

Ricordiamo che la nuova GR 2020 pesa appena 1.280 kg, sotto il cofano nasconde un motore G16E-GTS1.6 benzina a doppia iniezione di derivazione Racing, con 12 valvole, tre cilindri e doppia fasatura variabile in grado di erogare 261 CV e 360 Nm di coppia. Tre le modalità di guida disponibili: Normal, che ripartisce la trazione 60% anteriore e 40% posteriore, Sport per avere un 30%-70% e infine Track, con 50% e 50% per l'utilizzo in pista. Toyota dichiara 230 km/h di velocità massima autolimitata, con uno scatto 0-100 km/h possibile in 5,5 secondi.