Nuova Toyota Yaris 2020 arriva nelle concessionarie, anche Hybrid: i prezzi

In Francia, presso lo stabilimento di Valenciennes, Toyota ha da una settimana avviato la produzione della Nuova Yaris 2020 e si prepara ora venderla nelle concessionarie.

Arriva così alla sua quarta generazione la piccola giapponese tutto pepe, che dal 1999 ha venduto oltre 1 milione di unità. Questa volta il suo claim è "Piccola fuori, grande dentro", grazie alle sue dimensioni compatte (è lunga meno di 4 metri) che non sacrificano lo spazio interno. Ma diamo subito un'occhiata sotto il cofano: abbiamo un motore Hybrid Dynamic Force da 1.5 litri di nuova generazione, 3 cilindri, in grado di erogare 116 CV. Anche il sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione è stato completamente riprogettato ed è in grado di consumare appena 2,8 litri di carburante per 100 km, con emissioni ferme a 64 grammi/km di CO2.

La Nuova Yaris è così in grado di veleggiare a zero emissioni fino a 130 km/h. A listino è però presente anche la Yaris 1.0 benzina 3 cilindri da 72 CV, con allestimenti Active e Trend. Arriviamo così all'offerta di lancio: la Nuova Yaris 1.0 è proposta a 13.700 euro in versione Active, con contributo Toyota fino a 3.500 euro in caso di rottamazione. La Nuova Yaris Hybrid invece costa 18.300 euro, sempre in versione Active, mentre con soli 700 euro in più si prende la Trend. Grazie alle sue basse emissioni però presto sarà compatibile con i 6.500 euro del Bonus Auto 2020, previa rottamazione.