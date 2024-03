Nuova Toyota Supra GRMN, ecco in azione un nuovo prototipo al Nurburgring

La tanto attesa Toyota Supra GRMN è stata avvistata sulla pista di Nurburgring in seguito a dei test. Chi era presente ha avuto modo di osservare con attenzione tutte le migliorie apportate dalla casa giapponese, anche se stiamo ancora parlando di un prototipo e quella che vediamo potrebbe non essere la versione definitiva.

Il reparto competizioni del marchio giapponese, Gazoo Racing, ha equipaggiato la Supra con un pacchetto di componenti più aerodinamici che, al contempo, le conferiscono un aspetto più aggressivo. È evidente che Toyota punta a conquistare un posto di rilievo nella categoria delle auto sportive di lusso e di fare un passo in più per entrare nel vasto mondo delle supercar, passando il testimone proprio ad una delle sue più iconiche vetture (sapevate che è molto difficile guidare una Toyota Supra con i finestrini abbassati? L'aerodinamica dell'auto tende a spingere molta aria all'interno dell'abitacolo).

Dopo alcuni mesi di assenza e approfittando della riapertura del circuito del Nürburgring dopo i lavori di ristrutturazione, il prototipo della Toyota Supra GRMN 2025 è riapparso dopo mesi di silenzio. Rispetto ai precedenti avvistamenti, possiamo notare che il cofano motore è ora completamente coperto da un vinile colorato, con un'apertura orizzontale nella sezione centrale del pannello, un dettaglio che prima non c'era. Questo strato adesivo copre l'intera superficie, compresi i lati, suggerendo la possibilità che l'intero pezzo possa essere realizzato in carbonio per ridurre il peso.

Un altro dettaglio che è stato modificato è lo spoiler posteriore, ora molto più grande rispetto al precedente. Se prima i supporti che sostenevano la trave dell'alettone erano piuttosto corti, ora non solo coprono una superficie maggiore, ma l'intero design è stato rivisto, con una soluzione a collo di cigno. La pala centrale dell'alettone è ora più piatta, più orizzontale, con alette laterali e un'opzione per uno spoiler in posizione regolabile manualmente. Insomma, sembra che Gazoo Racing abbia studiato molto per ottimizzare al massimo l'aerodinamica di questa versione super sportiva della Toyota Supra.

