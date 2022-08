Nuova Toyota Sienta sfida Dacia Jogger con 7 posti e un prezzo aggressivo

Sembra una Panda ma non lo è, anzi non è neppure una vettura Fiat: si chiama Toyota Sienta ed è già stata ribattezzata da molti la "Panda giapponese". Scopriamo le sue caratteristiche principali, anche se per il momento verrà commercializzata solo in Giappone.

A dirla tutta, di Panda ha abbastanza poco, giusto qualche forma stondata qua e là. A livello di dimensioni abbiamo a che fare con una vera e propria monovolume, che in termini di funzionalità strizza più l'occhio al recente Dacia Jogger a 7 posti (due settimane con la Dacia Jogger). Anche la Nuova Toyota Sienta infatti offre fino a 7 posti a sedere nonostante la sua compattezza, la sua terza fila di sedili però è opzionale (come del resto lo è sulla stessa Jogger, su Tesla Model Y e così via).

Per realizzarla Toyota ha usato la stessa piattaforma di Yaris e Yaris Cross, la lunghezza dell'auto infatti non va oltre i 4,30 metri grazie al pianale TNGA-B. La larghezza del veicolo invece è di 1,69 metri, mentre l'altezza arriva a 1,67 metri. Interessante l'offerta delle motorizzazioni: se Jogger è disponibile a benzina e a benzina/GPL, Sienta sfoggia un motore a benzina Dynamic Force Engine da 1.5 litri affiancato da due motori elettrici, disponibile anche a trazione integrale.

Il cambio è il classico CVT a 10 rapporti di Toyota, ma quanto costa tutto ciò? Al cambio netto si parla di poco meno di 15.000 euro di partenza, dunque una sorta di Jogger giapponese anche in virtù del prezzo, per il momento però Dacia può dormire sonni tranquilli in Europa...