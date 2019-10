La nuova Toyota Mirai 2020 a idrogeno nelle prime foto ufficiali

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come Toyota fosse prossima a rinnovare la sua Mirai, una delle poche vetture a idrogeno disponibili sul mercato. Ma come sarà questa nuova generazione? Ve lo mostrano le foto ufficiali rilasciate dall'azienda.

Lanciata per la prima volta nel 2014, la Toyota Mirai ha aperto davvero nuovi orizzonti nel settore Automotive. Questo grazie alla sua tecnologia a celle a combustibile (FCEV), ovvero a idrogeno - se avete dubbi a riguardo, in questo articolo vi spieghiamo cosa differenzia un'auto elettrica a batteria e una idrogeno.

Da quello storico lancio le unità vendute sono state 10.000, con la stessa Toyota che ha supportato la diffusione delle infrastrutture di rifornimento un po' in tutto il mondo, un numero che potrebbe aumentare proprio grazie alla nuova Mirai prevista nel 2020 in Europa, Giappone e America Settentrionale.

Grazie a una nuova ottimizzazione, Toyota punta ad avere un 30% di autonomia in più rispetto al passato, inoltre all'interno dell'abitacolo ci sarà un nuovo schermo centrale da 12,3 pollici e un quadro strumenti interamente rivolto verso il conducente. Inoltre, dettaglio non da poco, la nuova Mirai sarà omologata per il trasporto di cinque passeggeri, non più quattro come la generazione precedente. Un nuovo salto nel futuro dunque, del quale non vediamo l'ora di conoscere più dettagli ufficiali.