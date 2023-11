Nuova Toyota Land Crusier elettrica: ecco come potrebbe essere

Toyota ha svelato il Land Cruiser Se elettrico al Japan Mobility Show 2023, presentando un concept SUV a emissioni zero con una monoscocca e la capacità di ospitare fino a sette passeggeri. Un rendering non ufficiale cerca di immaginare come potrebbe apparire un Land Cruiser elettrico di produzione basandosi su questo concept.

Questo rendering mostra una versione più sobria rispetto al concept originale, con l'adozione di specchietti retrovisori tradizionali al posto delle telecamere laterali. Le maniglie delle porte sono state ridisegnate in modo più convenzionale, forse più adatto alla produzione di serie, altri dettagli infatti si trovano nella parte posteriore, dove sono stati aggiunti i di catarifrangenti rossi (da inizio anno stanno anche circolando delle foto su un misterioso Suv Toyota).

Nonostante la varie speculazione sul possibile aspetto di un Land Cruiser elettrico di produzione, non è stata fornita alcuna indicazione sulla tempistica effettiva del lancio. Toyota ha presentato il veicolo come un concept con una struttura unibody, indicando che non è correlato ai due SUV a combustione fossile della gamma Land Cruiser. Nel frattempo vi invitiamo a dare un'occhiata alla Toyota Land Cruiser 2024.

La Toyota Land Cruiser Se elettrica, nel concept, è stata descritta come eccezionalmente grande, con una lunghezza di 5.150 mm, una larghezza di 1.990 mm e un'altezza di 1.705 mm, con un passo di 3.050 mm. Nonostante le dimensioni, Toyota non ha fornito dettagli specifici sulla trasmissione elettrica, menzionando solo che offre "prestazioni di guida a coppia elevata" e una "maneggevolezza altamente reattiva e sicurezza nell'affrontare terreni accidentati".