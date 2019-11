Nuova Toyota C-HR: doppia motorizzazione Hybrid e connessione Apple/Android

Nel 2016 Toyota ha sorpreso tutti lanciando un nuovo punto di riferimento per il segmento dei crossover compatti: il famoso Toyota C-HR, che ha venduto oltre 50.000 unità soltanto in Italia. Oggi, nel 2019, la vettura si rinnova a 360 gradi, scopriamo come...

Il suo design continua a distinguersi in maniera marcata dal resto della concorrenza, inoltre i gruppi ottici anteriori e posteriori sono stati interamente riconfigurati per ospitare i più recenti LED. I cambiamenti però sono avvenuti anche sotto al cofano, dove troviamo un nuovo motore da 2.0 litri e 184 CV - anche se a listino è rimasto anche l’1.8 da 122 CV, con prestazioni migliorate da una batteria agli ioni di litio potenziata, con appena 86 g/km di emissioni di CO2 (ciclo NEDC). Entrambe le varianti sono Hybrid.



Rinnovato anche il sistema multimediale interno, che ora supporta il collegamento allo smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto. Grazie al nuovo modulo Data Communication Module (DCM) è poi possibile sfruttare i vantaggi dell’app MyT, tramite la quale si può visualizzare dov’è stata parcheggiata l’auto, pianificare un itinerario e ritrovarlo nell’abitacolo, verificare lo stato dei principali parametri della vettura.



Il nuovo C-HR è già ordinabile, con la versione d’ingresso chiamata Trend, con vernice Bi-tone metallizzata e cerchi in lega da 18 pollici. Il listino prosegue poi con le varianti Style, Premiere, MoreBusiness. Prezzi a partire da 28.500 euro per la Trend 2.0 grazie agli Hybrid Bonus, disponibile anche con PAY PER DRIVE CONNECTED a 225 euro al mese con anticipo di 8.400 euro.