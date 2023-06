Nuova Toyota C-HR 2023: ora la chiave è sullo smartphone

La prima generazione di C-HR ha senza alcun dubbio rappresentato una svolta per Toyota e il segmento C-SUV. Ora la nuova generazione si dimostra fedele alla Toyota C-HR Prologue vista a fine 2022, andiamo dunque a scoprire le principali novità di questa versione aggiornata.

Partiamo dall'ambito più pepato: le motorizzazioni. La ricca offerta Toyota prevede versioni Full Hybrid (HEV) da 1,8 e 2,0 litri più un modello Plug-in Hybrid (PHEV) da 2,0 litri. La variante Hybrid 2,0 sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente AWD-i. La tecnologia ibrida usata da Toyota è di quinta generazione, significa che abbiamo un maggiore equilibrio tra potenza e basse emissioni. Sulla Plug-in Hybrid 2,0 abbiamo inoltre un'interessante funzione di geofencing: quando l'auto entra in una zona a basse emissioni (LEZ) il sistema passa in automatico al motore elettrico, così da non inquinare. Questo sistema va così a risolvere uno dei grandi problemi delle Plug-in Hybrid, che senza la dovuta attenzione rischiano di inquinare normalmente in zone in cui invece sarebbe vietato o limitato.

Guardando alle novità estetiche, frontalmente ritroviamo le linee che hanno già caratterizzato le uscite più recenti di Toyota, ovvero bZ4X e nuova Prius (Toyota Prius 2023 ufficiale in Europa). Il produttore ha puntato ancora una volta su un look teso e slanciato, che dà continuamente l'impressione che la vettura voglia balzare in avanti. Il tema delle forme interconnesse è prominente nelle linee diamond-cut che si trovano ai lati della vettura, dove per la prima volta nella storia di Toyota figurano delle maniglie portiere a filo con la carrozzeria. Il look dinamico di nuovo C-HR permette all'auto di montare anche cerchi di grandi dimensioni fino a 20 pollici.

All'interno nuova Toyota C-HR è dotata di un digital cockpit da 12,3 pollici, il cui software mette a disposizione una grafica chiara e nitida. Grazie a tre layout preimpostati possiamo personalizzare la nostra esperienza di bordo visualizzando le informazioni che più ci interessano - come ad esempio le funzioni ADAS quando si entra in autostrada. C-HR sarà anche dotata - a partire dal 2024 - di una digital key da configurare sullo smartphone, che di fatto diventa l'unica chiave necessaria. Lo schermo centrale touch è parte del pacchetto Toyota Smart Connect e può essere da 8 oppure da 12,3 pollici, a seconda del modello scelto.

Possiamo poi connettere in maniera wireless Apple CarPlay e Android Auto. I proprietari saranno anche in grado di sfruttare servizi connessi tramite l'app MyT, pensiamo ad esempio al controllo del clima. Toyota offre anche una funzione di remote parking particolarmente avanzata per la categoria, che tramite un'app apposita permetterà di effettuare azioni precise in spazi estremamente limitati.

Dulcis in fundo, due allestimenti speciali assolutamente da non perdere. Nuova C-HR GR SPORT Premiere Edition avrà dettagli stilistici GR, inserti Liquid Black sulla console centrale, sedili anteriori sportivi con logo GR. Il colore distintivo sarà il Precious Silver in finitura bi-tone+. Infine Lounge Premiere Edition si farà notare per via della colorazione Sulphur in finitura bi-tone+. A bordo anche sedili in pelle traforata con cuciture Sulphur a contrasto, head-up display e tetto panoramico.