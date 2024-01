Nuova Toyota GR Yaris 2024: più cavalli e c'è anche il cambio automatico. Da 46mila euro?

Come anticipato negli scorsi giorni, Toyota stava pensando ad una Yaris GR con cambio automatico: detto fatto visto che i giapponesi hanno svelato il modello 2024 della divertente city car, con la versione senza la classica leva del cambio.

Si tratta solamente di una delle tante novità introdotte dai giapponesi per il modello 2024 della piccola più “cattiva del pianeta", city car a tre porte che ha riscontrato un notevole successo in ogni angolo della terra, Italia compresa.



Tutto merito dell'enorme esperienza accumulata nella GR Yaris Rally Cup che ha permesso agli ingegneri di affinare ulteriormente le prestazioni e le performance della loro vettura. Il prezzo? Non è ancora stato ufficializzato, ma secondo gli addetti ai lavori potrebbe aggirarsi attorni ai 46/48mila euro, una cifra che comunque è prevedibile visto cotanta bellezza e potenza.



Del resto sotto il cofano troviamo ora 280 cavalli contro i 261 della precedente versione. Non saranno i mostruosi 740 cavalli della Toyota Yaris di Rode Microphones, ma in ogni caso restano una potenza inaudita tenendo conto che anche la coppia è aumentata 390 Nm.

La novità più eclatante, come anticipato già sopra, è che Toyota ha deciso di affiancare al modello a sei marce manuale, quello automatico, un sistema con convertitore di coppia che stando a Toyota rappresenta il top al momento sul mercato.



Inedite anche le sospensioni anteriori, con molle più rigide per dare ulteriore stabilità alla vettura, e in accoppiata anche il telaio è stato irrigidito con nuove saldature che garantiscono un 15% di rigidità in più.



Esteticamente, invece, si nota un restyling dei fari posteriori, mentre nel paraurti anteriore ci sono ora dei deviatori di flusso. Toyota ha modificato anche gli interni, con la strumentazione TFT al posto di quella analogica, con il selettore per scegliere la modalità di guida. Regolabile lo sterzo mentre la posizione di guida è stata abbassata di 25 millimetri di modo da permettere al guidatore di avere tutti i comandi sotto controllo.



La sensazione è che il team GR di Toyota sia riuscito a perfezionare qualcosa di già perfetto: non vediamo l'ora di provarla.