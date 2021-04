La nuova Toyota GR Corolla potrebbe offrire 300 CV tramite un motore a tre cilindri

Di recente Toyota si è affidata alle sportive sotto la nomenclature GR per stupire gli appassionati con prestazioni fuori dal comune. Ne è un esempio la nuova Toyota GR Yaris, che ha esibito specifiche tecniche e performance in accelerazione superiori a quelle indicate dalla casa.

Le speranze che gli appassionati nutrono verso una eventuale Toyota GR Corolla si fanno quindi sempre più importanti. Ad oggi del modello non si sa assolutamente nulla, ma un nuovo report proveniente direttamente dal Giappone potrebbe rendere felici parecchi automobilisti.

Finora si era speculato su una GR Corolla mossa dal medesimo tre cilindri turbocompresso da 1,6 litri montato sulla ottima GR Yaris, ed è sembrato logico che la sorella maggiore potesse offrire una potenza di circa 260 cavalli. Adesso però i ragazzi di Car Sensor hanno provveduto ad alzare l'asticella delle aspettative parlando di una variante potenziata dello stesso propulsore, il quale potrebbe addirittura spingersi di poco oltre i 300 cavalli allineando la GR Corolla a vetture rivali come la Honda Civic Type R, la Renault Megane R.S. Trophy o anche la Hyundai i30 N.

In precedenza alcune discussioni avevano anche puntato verso un accantonamento della trazione integrale della Yaris in favore di una trazione interiore, ma anche in questo caso Car Sensor è intervenuta smentendo tale ipotesi e reindirizzando il pubblico verso un cambio manuale a sei rapporti con sistema all-wheel drive.

Come se quanto detto finora non bastasse ad accendere gli entusiasmi, la pubblicazione si è spinta oltre affermando che l'imminente GR Corolla potrebbe persino costare meno della GR Yaris. I prezzi giapponesi dovrebbero posizionarsi quindi nella forbice compresa tra i 3.5 e i 4 milioni di yen ( tra i 27.000 e i 30.500 euro). La Yaris invece richiede un prezzo di partenza di 30.000 euro circa.

Accogliendo la speranza che le voci di corridoio dovessero tutte scoprirsi veritiere vogliamo chiudere restando in casa Toyota menzionando un nuovo modello a zero emissioni di recente presentazione: ecco il particolare Toyota bZ4X che arriverà in commercio entro il prossimo anno. In termini di design il brand ha intenzione di introdurre grosse novità, e il volante a cloche è di sicuro tra queste.