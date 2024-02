Nuova Toyota GR 86, come sarà: ibrida con più di 300 cavalli?

Secondo alcune indiscrezioni, la prossima versione ibrida del motore turbo di Toyota potrebbe generare oltre 300 cavalli di potenza. Questo ci porta inevitabilmente alla prossima Toyota GR 86, che, secondo alcune voci, potrebbe debuttare nel 2025 con un rivoluzionario propulsore turbo a tre cilindri elettrificato, affiancato da un motore BRZ Twin.

Quindi la grande collaborazione tra Toyota, lato GR 86, e Subaru, lato BRZ, continua. Mentre le prime indiscrezioni suggerivano una possibile uscita nel 2028 della nuova "coppia scoppiettante" con un motore ibrido turbocompresso da 1,4 litri, le ultime informazioni però indicano un probabile lancio anticipato nel 2025, con la GR 86 equipaggiata con un propulsore ibrido turbocompresso da 1,6 litri (ecco la Toyota GR 86 2024).

Il nuovo motore della GR 86 dovrebbe condividere somiglianze con quelli impiegati nella GR Yaris e nella GR Corolla, ma con una potenza stimata di oltre i 300 cavalli. Inoltre, si prevede che incorpori una forma di ibridazione simile a quella utilizzata nel Land Cruiser 250 e nella futura Lexus GX. Questo motore manterrà la disposizione a motore anteriore e trazione posteriore, offrendo la scelta tra cambio manuale e trasmissione automatica.

Per Toyota e Subaru, lo sviluppo di un'auto sportiva a basso volume potrebbe rappresentare una sfida in termini di margini di profitto. Tuttavia, entrambe le case automobilistiche hanno collaborato con successo per lo sviluppo delle serie GR 86 e BRZ, e se Toyota decidesse di adottare un proprio motore per la prossima generazione della GR 86 e di non condividere più quello di Subaru, ciò potrebbe segnare la fine della stretta partnership con il marchio azzurro, almeno in parte.

Questo, a sua volta, potrebbe mettere in discussione il futuro della Subaru BRZ (ecco l'ultima versione sul mercato della Subaru BRZ, adesso è quasi un auto perfetta), a meno che Subaru non decida di intraprendere lo sviluppo autonomo di un successore per questa compatta coupé sportiva, magari con qualche "sorpresa" dal punto di vista della motorizzazione, anche se al momento niente suggerisce un tale scenario.