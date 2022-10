Nuova Toyota Corolla Cross: Full Hybrid e con un'offerta lancio da non perdere

Toyota ha di recente presentato la sua Corolla MY2023 (la Toyota Corolla si aggiorna al 2023), la vettura però avrà anche una versione "Cross": andiamo a scoprire le principali caratteristiche della nuova Toyota Corolla Cross, SUV a tutti gli effetti che vanta un sistema ibrido di quinta generazione.

Sviluppato su piattaforma TNGA-C, Corolla Cross va a completare l'attuale gamma Corolla affiancandosi alla Hatchback e alla Touring Sports. Si posiziona fra C-HR e RAV4, un C-SUV in piena regola con la quinta generazione del sistema Toyota Full Hybrid. Questo sistema si può avere a trazione anteriore oppure integrale AWD-i, si basa sulla generazione precedente ma ora garantisce più coppia, più potenza dal motore elettrico e una maggiore efficienza.

Le nuove batterie inoltre sono più potenti del 40% ma più leggere di prima. La potenza totale del sistema 2WD da 2.0 è pari a 145 kW/197 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. La variante AWD-i ha anche un potente motore elettrico aggiuntivo sull'asse posteriore, con 30,6 kW di potenza aggiuntiva.

Su Toyota Corolla Cross viene poi introdotto il nuovo Toyota Safety Sense 3, il sistema di sicurezza attiva più avanzato della casa giapponese con possibilità di aggiornamenti OTA. Tre gli allestimenti disponibili, Trend, Lounge e Lounge Light, con già l'allestimento di base che risulta particolarmente ricco. Trend infatti comprende cerchi in lega da 18", fari Full LED, climatizzazione automatico, Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 10,5” compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, digital cockpit da 12,3", portellone posteriore elettrico e vetri posteriori oscurati.

Lounge aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto hi-fi JBL e sistema di navigazione con mappe integrate. Lounge Light è identico al Lounge salvo per l'impianto audio JBL e il navigatore con le mappe integrate.

In Italia nuova Toyota Corolla Cross si può avere a partire da 38.000 euro per la versione Trend 2WD, la Lounge costa invece 41.000 euro. Lounge Light parte da 40.000 euro per la versione 2WD. La trazione integrale AWD-i è disponibile su tutti gli allestimenti come optional a 2.500 euro in più, Toyota però ha messo in campo diverse offerte di lancio.

Durante il periodo promozionale Toyota Corolla Cross si potrà avere a 34.500 euro in versione Trend 2WD con 3.500 euro di sconto possibile grazie al finanziamento Toyota Easy. Lo sconto si può applicare a qualsiasi allestimento. Toyota Easy prevede 48 rate da 269 euro e 10.800 euro di anticipo; per la Lounge bastano 45 euro in più sul canone mensile. Il noleggio a lungo termine KINTO One invece prevede - ad esempio - 48 rate da 435 euro IVA inclusa e un anticipo di 6.400 euro.