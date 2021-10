Nuova TikTok challenge mette a repentaglio la salute degli automobilisti?

Le pratiche da sconsigliare assolutamente quando ci si mette al volante sono molteplici, ma in questo caso gli automobilisti non c'entrano nulla, poiché a mettere a rischio la loro incolumità ci hanno pensato alcuni utenti TikTok i quali, per partecipare ad una nuova challenge, hanno messo in atto un comportamento assurdo.

La "lug nut challenge" consiste nell'allentare o nel rubare i dadi dei cerchi di veicoli a caso, per poi nascondersi e registrare qualunque cosa accada non appena il conducente si mette al volante. In questo frangente un grave incidente potrebbe essere dietro l'angolo, per cui è normale consigliare a tutti di dotarsi di dadi di riserva e utensili appositi.

Girando sul web però ci siamo accorti che la problematica al momento è molto meno seria di quanto non possa sembrare. Qualcuno potrebbe andare in panico e avere una reazione spropositata, ma a quanto pare il "trend" non del tutto fuori controllo.

In base a quanto riportato dall'emittente WWLP, la polizia di Hampden County, in Massachusetts, avrebbe effettivamente riscontrato casi legati alla TikTok challenge (a proposito, tempo fa un video TikTok ha permesso un arresto importante), ma per il momento non sono stati condivisi numeri atti a quantificare il fenomeno.

La storia di WWLP parte da uno spettatore che ha fatto sapere che di un cerchio separatosi dal proprio veicolo. L'uomo ha poi parlato di una compagnia di auto rimorchio locale, la quale si starebbe adoperando per sistemare un problema legato proprio ai dadi dei cerchi. In tutto questo TikTok sembra avere un ruolo estremamente marginale nella vicenda, e non sono stati allegati video all'articolo o alla copertura televisiva.

Ora come ora non siamo in grado di dire se la challenge stia veramente prendendo piede e se esistono automobilisti realmente danneggiati dalla stessa, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità degne di essere riportate.

A proposito di tormentoni da TikTok vogliamo chiudere con un atto di totale menefreghismo: delle ragazze hanno fermato il traffico per realizzare un video in piena carreggiata.