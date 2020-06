La nuova Tesla Roadster accanto alla Porsche Taycan: dimensioni a confronto

La Taycan elettrica ha rappresentato sicuramente un punto di svolta nella storia di Porsche e nell'intera industria europea, per essere la prima vera vettura a batteria in grado di rispondere (e in alcuni punti anche superare) l'avanzata tecnologia di Tesla. Tesla che però sta preparando la nuova Roadster...

Lanciata come primo modello in assoluto, utile a far cassa grazie al suo costo non proprio abbordabile, la prima Tesla Roadster è stata prodotta dal 2008 al 2012 e ha cambiato molte carte nel settore automotive. Ha infatti dimostrato di cos'era capace la nuova tecnologia elettrica di Elon Musk, in grado di "mettere a sedere" anche molte sportive tradizionali.

Con la seconda generazione in sviluppo, gli uomini di Musk vogliono toccare vette ancora inesplorate, offrendo ad esempio un'autonomia da 1.000 km con una singola carica e un'accelerazione da 0 a 96 km/h in appena 1,9 secondi - con una coppia elettrica istantanea fuori di testa, per non parlare dell'edizione con propulsori SpaceX.

Ebbene, messa accanto alla Porsche Taycan, quali sarebbero le differenze a livello di design? Ve lo mostra un nuovo video con modelli 3D, riprodotti in maniera alquanto fedele in ogni loro parte. La Taycan si presenta sicuramente più "familiare" e mastodontica, con le sue quattro porte, mentre la Roadster è una sportiva a tutti gli effetti, più aerodinamica e "cattiva". Quale preferite fra le due?