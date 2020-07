La nuova Tesla Model Y sfida una Lamborghini Murciélago: chi vince?

La drag race di oggi è una di quelle "di razza", con da una parte una classica italiana da poco meno di 300.000 euro e dall'altra un crossover 100% elettrico. Parliamo di una Lamborghini Murciélago e di una nuova Tesla Model Y Performance.

Negli USA una nuova Tesla Model Y Performance costa di base 53.690 dollari (in Italia 71.000 euro ed è purtroppo stata cancellata la Model Y "economica"), optional esclusi. Una vettura capace di percorrere 480 km con una carica di energia, di toccare i 241 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. La dicitura Performance inoltre sottintende uno spoiler in fibra di carbonio, sospensioni ribassate, pedali in lega di alluminio, cerchi da 21" Überturbine Wheels.

Un pacchetto di alto livello, soprattutto visto il DNA da crossover dell'auto, di tutt'altra pasta è però la Lamborghini Murciélago, che vanta uno straordinario motore V12 da 6.5 litri, capace di erogare all'incirca 600 CV. Il suo prezzo negli USA? Circa 300.000 dollari. Com'è andata a finire?

Beh mandate in play il video e giudicate voi stessi (andate al minuto 7:30): la Model Y ha tagliato il traguardo del quarto di miglio a 11,93 secondi, lasciando parecchio indietro la Lamborghini, dobbiamo però essere onesti e dire che lo scatto della Tesla è stato pressoché perfetto all'arrivo del verde, la Lambo invece è partita parecchio in ritardo. Dite che con un altro pilota l'esito sarebbe stato diverso o che la Tesla avrebbe vinto in ogni caso grazie alla sua coppia istantanea?