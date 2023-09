Nuova Tesla Model Y Juniper: ecco come sarà il restyling del SUV di Elon Musk

Dopo che Tesla ha ufficialmente svelato la nuova Model 3, l'azienda automobilistica sarebbe al lavoro sul restyling della sua auto di punta, la Tesla Model Y. Il riferimento è al progetto Juniper, che proprio in queste ore è tornato d'attualità, con il lancio della nuova berlina.

Il nome di Juniper, come ricorda Automobile-propre, che ha anche realizzato il render che trovate qui sopra, circola da circa un anno a questa parte, ma fino ad ora non è mai stato confermato.

"Non abbiamo nulla da annunciare per il momento", hanno specificato gli uomini di Tesla in occasione della presentazione della nuova Model 3, di conseguenza il restyling della Model Y non dovrebbe essere lanciato in tempi brevi.

In ogni caso non è folle ipotizzare una nuova versione dello Sport Utility Vehicle sulla falsa riga di quanto visto appunto con la Model 3, a cominciare da un muso più appuntito e di conseguenza più aerodinamico, aspetto quest'ultimo basilare per quanto riguarda le auto elettriche. Grazie alla nuova conformazione la Tesla Model 3 ha ora un Cx di 0,219, inferiore al precedente 0,23, e ciò ha aumentato l'autonomia del propulsore green.

Anche il retro della Tesla Model Y, la seconda auto elettrica più venduta ad agosto in Italia, sposerebbe le nuove linee del progetto Highland, a cominciare dai fari posteriori a forma di C, che tanto hanno convinto gli addetti ai lavori in queste prime recensioni.

Dal render non si possono apprezzare gli interni, ma la nuova Model Y dovrebbe poter godere delle varie novità viste sempre nel progetto Highland, come ad esempio lo schermo da 8 pollici per i passeggeri posteriori e l'eliminazione dei principali interruttori fisici, traslati sul display o sul volante.

La cosa certa è che il SUV sta continuando a macinare record di vendite di conseguenza, anche in mancanza di un restyling in uscita nel breve, i clienti non sembrano decisamente “preoccupati” dal fatto che l'auto il prossimo mese di gennaio compirà 4 anni. Solitamente le aziende europee ci hanno abituato ad un restyling di metà vita dopo tre anni, ma Tesla ha saputo sovvertire ogni legge dell'automotive, e anche a questo si deve il suo grande successo a livello worldwide.