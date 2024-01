Nuova Tesla Model Y, due foto trapelano online: è questa la Project Juniper?

Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo raccontato che la nuova Tesla Model Y, la Project Juniper sarà presentata la prossima estate, i tempi però potrebbero essere ridotti, per lo meno stando alle foto circolanti in rete nelle scorse ore.

Cochespias ha infatti pubblicato due scatti “rubati” di quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la nuova Tesla Model Y, di conseguenza non è da escludere che già in primavera Elon Musk possa svelare l'erede del suo fortunatissimo SUV.



Sia chiaro, il condizionale è d'obbligo, ma vedendo le foto potrebbe trattarsi realmente della futura MY, un restyling che giunge a 4 anni dalla sua messa in commercio, tenendo conto che la produzione è scattata a gennaio del 2020.

I due scatti in questione giungono dalla Cina e mostrano una Tesla Model Y con le luci posteriori della nuova Tesla Model 3, la Project Highland svelata ufficialmente lo scorso settembre.

La Model Y fotografata ha di fronte a se uno specchio di conseguenza è possibile apprezzare anche il frontale, seppur un po' sfocato, e anche in questo caso si intravedono le similitudini con la Model 3 restyling.

Nessuno scatto invece degli interni, ma sappiamo con certezza che sarà aggiornato l'abitacolo, molto probabilmente sulla falsa riga di quanto fatto con la Model 3. Probabile quindi che vengano eliminate le leve per le frecce, integrate direttamente nei tasti al volante, inoltre, ci saranno le nuove sospensioni introdotte già sulla Highland.

Per quanto riguarda i prezzi, dovrebbero essere leggermente più alti rispetto a quelli attuali (46.990 euro la versione a trazione posteriore), mentre la produzione in massa dovrebbe scattare in quel di Shanghai a inizio estate, anche se, come detto sopra, vedendo questi scatti vengono dubbi circa il fatto che le tempistiche possano essere più strette.



Staremo a vedere, nel contempo aspettiamo conferme in merito al fatto che gli scatti “rubati” appartengano realmente alla Model Y Juniper e non siano dei semplici fotoritocchi.