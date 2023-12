Nuova Tesla Model Y, ecco come potrebbe essere il resytling su base M3

La nuova Tesla Model 3 è stata ufficialmente svelata lo scorso 1 settembre. Un restyling profondo e ben accolto dagli automobilisti che nel corso del mese di ottobre 2023 hanno acquistato in massa la berlina di Elon Musk tirata a lucido.

Molti fra gli addetti ai lavori quelli convinti che anche un'altra vettura subirà breve lo stesso trattamento, leggasi la Tesla Model Y, la probabile auto più venduta d'Europa per il 2023.



Ad interpretare un possibile restyling del SUV elettrico sono stati i francesi di L'Automobile-magazine, che prevedono, sulla falsa riga della Model 3, un muso più liscio e in generale un design più raffinato rispetto all'attuale versione, sia per quanto riguarda il frontale che a poppa.

Si tratterà in particolare di un restyling da cui trarrà beneficio l'aerodinamica, visto che la Model Y dovrebbe affinare il suo Cx e di conseguenza ridurre il consumo della batteria. E' noto e risaputo che meno un'auto è “resistente” al vento e meno consuma batteria, di conseguenza, così come avvenuto con la nuova Model 3, anche per la futura Y dovrebbe aumentare l'autonomia.

Novità sono attese anche nell'abitacolo, dove prenderanno spazio nuovi sedili, molto probabilmente tutti riscaldati. Un salto di qualità anche a livello qualitativo e di finiture, dove il passo in avanti dovrebbe essere evidente: fino ad oggi gli interni non sono mai stati il fiore all'occhiello di Tesla, ma l'azienda di Elon Musk ha lavorato molto negli ultimi anni in tal senso.

Immancabile il touch screen alloggiato in zona centrale con una dimensione di ben 15,4 pollici, ma con dei bordi più sottili rispetto alla versione attuale, di modo da allargare l'effettiva superficie del display.



Non dovrebbero essere infine previste grandi novità a livello motoristico, ma grazie ad un miglior coefficiente aerodinamico, come detto sopra, la nuova Model Y godrà di consumi ridotti rispetto all'attuale generazione.