La nuova Tesla Model Y arriva sul mercato: il video di lancio ufficiale

La nuova Tesla Model Y di Elon Musk sta finalmente per arrivare ufficialmente sul mercato, nelle mani dei primi fortunati clienti. Per celebrare l'evento la stessa Tesla ha lanciato un nuovo, emozionante video ufficiale.

Annunciata circa un anno fa, la Model Y avrebbe dovuto arrivare solo fra qualche mese, il lavoro di Musk e soci però ha permesso alla produzione di partire prima e dunque di consegnare ai clienti i primi modelli in clamoroso anticipo. Costruita per il 75% sulla struttura della Model 3, la Model Y si distingue per lo spazio a disposizione, sia abitabile che riservato al carico di oggetti, con uno dei bagagliai più grandi della categoria - e la possibilità di ospitare 7 passeggeri.

Risulta infatti più alta della Model 3 e si avvicina, come modello, alla più costosa Model X. Il crossover invece è disponibile a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al SUV elettrico: in Italia si parte da 63.980 euro "chiavi in mano", anche se Tesla calcola oltre 10.000 euro di risparmio grazie alla bassa manutenzione e al più basso costo dell'elettricità rispetto alla benzina (il prezzo effettivo dunque sarebbe attorno ai 53.000). Godetevi dunque il nuovo filmato ufficiale di Tesla che parte da molto lontano: dalla produzione in fabbrica alla libertà di poter correre con l'auto sulla neve e in qualsiasi altra condizione.