La nuova Tesla Model Y accanto a una Model X: le dimensioni sono simili?

Nel corso di questo 2020 arriverà sul mercato - anche europeo - la nuova Tesla Model Y, attesissimo crossover che riprende per il 75% la struttura del bestseller Model 3, a differenza retro, molto più simile alla Model X. In termini di dimensioni, dunque, quanto sono differenti Y e X?

Ci aiuta a rispondere a questa domanda una nuova foto in arrivo dalla California, scattata al Supercharger di Manteca, a circa 90 km dalla fabbrica Tesla di Fremont. Nell'immagine, una Tesla Model Y coperta da un telo e in ricarica è parcheggiata proprio accanto a una Model X, siamo così capaci di notare le dimensioni pressoché simili delle due vetture, con la Y che in questo senso si differenzia in maniera netta dalla Model 3.



Al di là del posteriore, davvero quasi identico nei due modelli, guardando all'altezza delle due auto vediamo come la Model X sia alta 1,67 metri, mentre la Model Y 1,65 metri, siamo dunque quasi alla pari. La Model X però, che è anche il modello più costoso della line-up Tesla, gode però di sospensioni pneumatiche, la sua altezza da terra dunque può variare dai 18 centimetri ai 23, un'aggiunta che permette al grosso SUV elettrico di adattarsi a più terreni, cosa che la Y non può fare.



Un altro confronto ci arriva poi dal Canada, come potete vedere nel post Twitter in basso, con una Model Y al centro fra due Model 3... beh la differenza di dimensioni è palese. La prossima Tesla Model Y dunque si pone come anello "mancante" fra le 3 e la X, più vicina alla prima come prezzi e tecnologia, più simile alla seconda nelle dimensioni.