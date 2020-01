Una nuova Tesla Model X Raven contro una Model 3 Performance: chi vince?

Nel 2019 Tesla ha aggiornato, pur senza apportare modifiche colossali, sia la sua berlina Model S che il suo SUV Model X. Queste varianti rinnovate hanno preso il nome di Raven, e oggi vediamo proprio una Model X Raven sfidare una Tesla Model 3 sul quarto di miglio (i nostri 400 metri).

Drag race di questo tipo ne abbiamo viste a decine, è però interessante scoprire quale fra una berlina e un SUV totalmente elettrici sia il più performante su strada. La Tesla Model 3 Performance usata per l'occasione, dal doppio motore, vanta una potenza combinata di 475 CV e 353 kW, per un peso complessivo di 1.847 kg; una versione che in Italia costa 64.590 euro, a differenza della Standard Range Plus (con Autopilot base incluso) disponibile a 49.500 euro. La Model X Raven P100D (dunque Performance anche lei) può invece vantare 765 CV e 568 kW, a fronte però di un peso pari a 2.449 kg e un prezzo di 110.900 euro in Italia, quasi il doppio rispetto alla Model 3 Performance.

Chi vuole dunque alte prestazioni elettriche deve puntare sul SUV di Elon Musk oppure sulla sua berlina più venduta? Ebbene nonostante la stazza, la Model X è riuscita a passare il traguardo in 11,16 secondi a 191 km/h, mentre la Model 3 in 11,79 secondi a 180 km/h. La maggiore potenza del SUV dunque riesce abbondantemente a colmare il gap in termini di peso, con prestazioni che si assomigliano moltissimo. La scelta dunque dovrà ricadere su altri elementi, come la grandezza, lo spazio e il costo.