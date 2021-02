Nuova Tesla Model S: un video dal vivo ci mostra l'abitacolo

Riguardo la gestione della pubblicità Tesla ha sempre avuto un approccio peculiare. Mentre altri brand condividono a più non posso video e immagini inerenti nuovi modelli e tecnologie, la casa automobilistica di Fremont resta sibillina e contribuisce a tenere a lungo un alone di mistero sui suoi veicoli.

Quando ad esempio il marchio ha presentato la sua fantastica Model S aggiornata attraverso delle immagini e infografiche molto minimali, non ha consentito al pubblico uno sguardo approfondito della macchina da ogni angolazione, soprattutto per quanto concerne l'abitacolo.

Adesso però, grazie all'utente Twitter registrato come @icsichris, possiamo dare un'occhiata dentro la nuova Model S attraverso un video parecchio interessante. La clip si apre con un individuo il quale entra dalla portiera posteriore e inquadra il piccolo display posto fra i due sedili anteriori. Esso è una novità per la compagnia californiana, e finora non avevamo avuto l'opportunità di vederlo per bene.

Subito dopo il "cameraman" esce dalla macchina, richiude la portiera e rientra sedendosi sul sedile del conducente, dal quale si nota chiaramente la presenza del nuovo display touchscreen anteriore da 19 pollici disposto orizzontalmente, atto a sostituire la precedente unità touch verticale da 17 pollici.

Le Model S aggiornate lo sfrutteranno appieno grazie ad un processore video equiparabile in termini di potenza a quelli implementati nelle console di nuova generazione, per cui i clienti italiani potranno entro pochi mesi alleviare i viaggi più lunghi ed estenuanti tramite sessioni di gioco a mostri sacri o prodigi tecnologici del calibro di The Witcher 3 o Cyberpunk 2077.

Nel frattempo la compagnia di Elon Musk sta provando a lanciare sul mercato nel modo più veloce possibile la sua incredibile Roadster (potrebbe esser prodotta entro fine anno): ecco le 5 caratteristiche più assurde che la hypercar elettrica porterà con sé sul mercato.