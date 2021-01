Ecco la nuova Tesla Model S: nuovi schermi e volante cloche

In questi giorni tutti gli appassionati Tesla hanno le antenne rivolte all’aggiornamento della Tesla Model S. Abbiamo già visto come la Model S Plaid+ sia appena sbarcata nello store italiano, ora però è arrivato il momento di vederlo sul serio questo refresh.

Un refresh che sarà quasi ed esclusivamente interno, con un uno schermo centrale da 17 pollici posizionato in orizzontale(così come già accade su Tesla Model 3 e Model Y), da 2200x1300 pixel, e uno sterzo "cloche”. Bello che gli ingegneri Tesla abbiano pensato a modificare in maniera così profonda l’abitacolo, imparare a guidare con quello sterzo però non sarà facile, la speranza è che si tratti soltanto di un optional (anche se sembra proprio di serie...).



Sarà sicuramente di serie lo schermo centrale con un computer di bordo estremamente potente, capace addirittura di far girare giochi pesantissimi come The Witcher 3 e Cyberpunk, che mettono in difficoltà anche l’attuale Ps4 Standard (visti i titoli, è probabile che Tesla abbia stretto una partnership con CD Projekt RED).Sembra infatti che il nuovo computer centrale di Tesla sia in grado di sprigionare fino a 10 TeraFLOPS e di funzionare in modalità wireless con i migliori controller del mercato.



Tesla ha anche riempito la sua nuova Model S con 22 speaker per una potenza complessiva di 960 W. Per concludere, i passeggeri posteriori avranno a disposizione un altro schermo centrale da 8 pollici attraverso cui giocare o vedere filmati in streaming. Tutte le novità dovrebbero arrivare anche sulla nuova Model X.