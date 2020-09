La nuova Tesla Model S Plaid è la vettura più veloce del mondo

L'attesissima Tesla Model S Plaid è appena stata annunciata in via ufficiale dal produttore di veicoli elettrici, e l'obiettivo sembra essere quello di sottrarre attenzione alla straripante Lucid Air, che nelle ultime settimane aveva sorpreso il pubblico con specifiche stratosferiche e prestazioni fuori dal comune.

Insomma, la nuova ammiraglia Tesla è mossa da tre motori elettrici, i quali erogano una potenza complessiva di ben 1.115 cavalli per uno scatto da 0 a 96 km/h in meno di due secondi e una percorrenza del quarto di miglio in meno di 9 secondi. La velocità massima invece sarà pari a 320 km/h. Se questi numeri dovessero rivelarsi accurati staremmo parlando della vettura di serie più rapida di sempre, in attesa di assistere alle prestazioni delle imminenti Rimac C_Two, Pininfarina Battista, Lotus Evija (eccola mentre sfreccia sul tracciato) e della stessa Tesla Roadster, che promette uno 0 a 100 km/h in 1,1 secondi col pacchetto "SpaceX".

Il dato che più impressiona è di sicuro quello relativo al quarto di miglio. Se il passaggio da 0 a 100 km/h è strettamente legato all'aderenza che gli pneumatici riescono ad ottenere, e in genere con quattro gomme standard non si va sotto i 2,4 secondi, una performance sui 400 metri lo è molto meno, e da questo punto di vista la Model S Plaid è assolutamente incredibile. Giusto per comparativa, la mostruosa Bugatti Chiron da 1.500 cavalli impiega circa 10 secondi per completare il quarto di miglio, mentre per l'ibrida Porsche 918 Spyder si parla di 9,8 secondi.

Adesso la vettura elettrica dovrà confermare le sue doti coi tempi sul giro. Circa un anno fa Elon Musk rivelò che un prototipo di Model S Plaid completò il giro sul tracciato di Laguca Seca in un tempo di 1:36,3, ma con varie modifiche e aggiornamenti si è potuto limare tantissimo, poiché ora Musk ha comunicato una percorrenza di 1:30,3.

Anche in questo caso siamo di fronte di dati eccellenti. Basti pensare che la rivale Lucid Air, tra l'altro anch'essa californiana, giusto la settimana scorsa ha stabilito un tempo di 1:33,0 e quindi, a quanto pare, il suo record è durato davvero pochissimo.

In chiusura, restando nei pressi di Fremont, ci teniamo a rimandarvi alle notizie che la compagnia statunitense ha diffuso nel corso delle ultime ore in occasione del Tesla Battery Day: ecco a voi le nuove batterie Tesla con cilindri più grandi e tutti i veicoli che il brand di Elon Musk ha voluto mostrare al pubblico.