La nuova Tesla Model S a 7 posti fotografata in California

Diverse volte su queste pagine abbiamo parlato della nuova Tesla Model Y a 7 posti, mostrata ormai ufficialmente dalla stessa azienda californiana. Elon Musk ha però di recente promesso anche una Model S a 7 posti ed eccola qui, fotografata a Fremont.

Come già saprete, a Fremont si trova la Gigafactory 1 di Tesla, la più grande fabbrica del marchio che fino a qualche tempo fa produceva Model S, Model X e Model 3 per tutti i mercati - mentre ora è arrivata la Giga Shanghai a dar manforte ed entro il 2021 potrebbe essere attivata la Giga Berlin in Europa.



Proprio dall’impianto californiano arrivano le immagini che trovate in pagina, qualcuno ha infatti beccato una nuova Model S a 7 posti. Certo bisogna fare molta attenzione, poiché se la terza fila di sedili sulla Model Y è sacrificata di suo, quella della Model S lo è ancora di più, poiché la vettura ha un design ancora più basso al posteriore. Si tratta dunque di posti in grado di ospitare al massimo due bambini.



La vettura fotografata è probabilmente ancora un prototipo in ogni caso, poiché sul configuratore online non è ancora impossibile acquistare una Model S 7 posti; è invece possibile ordinare una nuovissima Model S Plaid o Plaid+, novità 2021 di Tesla con un abitacolo interamente ridisegnato.