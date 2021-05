La nuova Tesla Model 3 sfida il vecchio modello: quale delle due la spunta?

Col passare del tempo i produttori rendono sempre più rapidi e performanti i modelli proprietari, ma questo pare non essere il caso delle vetture Tesla. In base all'interessantissimo video pubblicato alcune ore fa su YouTube dai ragazzi di Carwow, la Tesla Model 3 Performance del 2019 è leggermente più veloce della versione 2021.

Il gestore del canale Mat Watson crede che buona parte del divario dipenda dai nuovi e più pesanti cerchi (circa 1 kg in più per unità), dai finestrini a doppio vetro e dai cambiamenti apportati al pacco batterie. Sul sito ufficiale il brand non menziona variazioni alla potenza od allo scatto da 0 a 100 km/h per la Model 3 in variante Performance, sebbene Carwow dimostri come il peso abbia avuto un certo impatto nel mondo reale.

Per evitare di sbagliarsi il conducente ha attuato numerose gare, ma l'esito è rimasto il medesimo in ogni caso, anche nelle prove con vetture in movimento. Adesso siamo pronti a scommettere sul fatto che, chiunque possa replicare la sfida mettendo le mani su esemplari di Tesla Model 3 Performance 2019 e 2021, andrà a provare personalmente in rettilineo le EV.



Da parte nostra l'esito non risulta particolarmente sorprendente, soprattutto andando a considerare un divario tanto minimale. Avviandoci a chiudere vogliamo però menzionare un modello che invece diventa sempre più rapido: la nuova Tesla Model S Plaid promette prestazioni incredibili: uno scatto da 0 a 100 km/h fulminante, un quarto di miglio percorribile in un batter d'occhi e una velocità di punta inarrivabile per qualunque altra berlina elettrica.



Coloro i quali sono interessati al bolide a zero emissioni devono sapere che non verrà commercializzato in Italia prima del 2022, ma possono ingannare l'attesa con un nuovo avvistamento: l'utente @BlakeM ha immortalato un esemplare della vettura consegnando a Teslarati le immagini più chiare pervenuteci finora. Se invece non badate a spese, la compagnia di Elon Musk ha il prodotto che fa al caso vostro: la stratosferica Model S Plaid+.